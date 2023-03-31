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Willamette Valley Pinot Noir 2019: vintage report and 30 wines

The 2019 vintage in Oregon’s Willamette Valley has produced wines of great complexity and texture, with the cooler vintage marking a return to the region’s signature elegance. Clive Pursehouse speaks to some winemakers and picks out 30 wines to try.
Clive Pursehouse Clive Pursehouse

After a stretch of warm years from 2014 to 2018, the 2019 vintage was cool and wet in Oregon’s Willamette Valley. Many winemakers welcomed a return of conditions more common a decade ago, emblematic of the elegant wines that have buoyed the region’s global reputation.

Scroll down for tasting notes and scores of 30 Willamette Valley Pinot Noirs from the 2019 vintage

Willamette Valley Pinot Noir 2019: 30 top wines to try

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