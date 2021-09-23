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Oregon Pinot Noir: top producers to know and wines to try

With its distinctive soils and innovative planting and winemaking trends, this corner of the Pacific Northwest has found great success with Burgundy's temperamental red grape. Charles Curtis MW shares his top Oregon Pinot Noir producers to know and the best wines to buy.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

The received wisdom is that Pinot Noir is a capricious grape to grow. Despite the difficulties, however, it has settled in quite comfortably in Oregon.

There are stunning wines being produced in this corner of the Pacific Northwest. As Véronique Drouhin puts it: ‘There aren’t many places on earth where Pinot Noir grows well. Oregon is absolutely one of the few where the delicate grape variety expresses itself in such a refined way.’

Scroll down for Charles Curtis MW’s pick of the best Oregon Pinot Noirs or click here for his top Oregon Chardonnay buys

Given its somewhat temperamental nature, site is everything.

Oregon Pinot Noir: Charles Curtis MW’s pick of the top wines to buy

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