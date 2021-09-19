{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer YWM4MDUzZjdkMDBmMjk0NjBhMGMxMGQ3YWI4ZTVhMTczYmVmNGI2MzgzNTVmMjBjMDQ4ZjkwMTk2OGQxYmRlNw","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Christophe Baron: from Cayuse back to Champagne

From Oregon’s Walla Walla Valley back to his homeland of Champagne, Christophe Baron has found success with a series of projects under his Bionic Wines brand.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

Christophe Baron has been busy. The Champenois transplant to the Pacific Northwest has built a worldwide reputation for his winery Cayuse, in Oregon’s Walla Walla Valley, where he began planting in 1997 and launched his first vintage in 2000.

The Walla Walla Valley AVA is one that crosses state lines. While more often associated with Washington, Baron’s vineyards are all located on the Oregon side. They include Armada, Sur Echalas, The Tribe and Hors Catégorie.

Scroll down for tasting notes and scores of Christophe Baron wines in Oregon and Champagne

Champagne to Cayuse and more: Christophe Baron wines

Related content

Cayuse Vineyards profile and top wines tasted

Champagne crusader Pierre Péters: producer profile

North American trendsetters: five modern-day pioneers

Latest Wine News