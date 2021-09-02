North American trendsetters: five modern-day pioneers

See profiles on five top North American trendsetters:
- Cathy Corison – California
- Mimi Casteel – Oregon
- Tegan Passalacqua – California
- Ken Wright – Oregon
- Dave Phinney – California
Scroll down to see tasting notes and scores for a wine from each of the five North American trendsetters
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Wines from Jordan Mackay’s North American trendsetters
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