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North American trendsetters: five modern-day pioneers

North America has long been a land of brave pioneers and that can certainly be said of its wine community. Jordan Mackay introduces five movers and shakers, setting the standard for modern North American wine.
Jordan Mackay Jordan Mackay

See profiles on five top North American trendsetters:

  • Cathy Corison – California
  • Mimi Casteel – Oregon
  • Tegan Passalacqua – California
  • Ken Wright – Oregon
  • Dave Phinney – California

Scroll down to see tasting notes and scores for a wine from each of the five North American trendsetters

Wines from Jordan Mackay’s North American trendsetters

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