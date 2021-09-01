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South American trendsetters: five names to know

Winemakers across South America are pushing boundaries, questioning styles, challenging stereotypes and finding ways to cope with climate change. Patricio Tapia profiles five mavericks shaking things up in their respective countries.
Patricio Tapia Patricio Tapia

See profiles on five top South American trendsetters:

  • Matías Riccitelli – Argentina
  • Roberto Henríquez – Chile
  • Alejandro Vigil  – Argentina
  • Francisco Baettig – Chile
  • Santiago Deicas – Uruguay

Scroll down to see tasting notes and scores for a wine from each of the five South American trendsetters

Matías Riccitelli – Argentina

Wines from Patricio Tapia’s five South American trendsetters

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