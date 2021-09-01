South American trendsetters: five names to know

See profiles on five top South American trendsetters:
- Matías Riccitelli – Argentina
- Roberto Henríquez – Chile
- Alejandro Vigil – Argentina
- Francisco Baettig – Chile
- Santiago Deicas – Uruguay
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Matías Riccitelli – Argentina
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Wines from Patricio Tapia’s five South American trendsetters
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