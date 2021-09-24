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Oregon Chardonnay: top producers to know and wines to try

That it’s such a draw for so many Burgundians of note is sufficient to tell you that Oregon is a US wine state to be reckoned with, yet still a land of discovery. Charles Curtis MW highlights his pick of the producers, along with some great Oregon Chardonnay to try.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

Once reviled, Chardonnay is today the secret weapon in Oregon’s winemaking arsenal. Wine lovers searching for a crisp, fresh white that can age have traditionally turned to Burgundy. But with the popularity of white Burgundy exploding and prices soaring (especially with the effect of tariffs in the US), many are looking at alternatives.

And Oregon might just fit the bill. Although the Willamette Valley is nearly halfway around the world from Burgundy, there are striking similarities. One in particular: wines made from Chardonnay in both places can be shockingly good.

Scroll down for Charles Curtis MW’s pick of the best Oregon Chardonnay wines, or click here for his top Oregon Pinot Noir buys

Oregon Chardonnay: Charles Curtis MW’s pick of the top wines to buy

The 22 wines below scored 93 points or above. See all 37 new Oregon Chardonnay scores and tasting notes.

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