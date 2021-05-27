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Louis Jadot: producer profile

Michael Apstein takes a look at the prolific Burgundy négociant and grower, and rates twelve Louis Jadot wines including recent releases and older bottlings.
Michael Apstein Michael Apstein

It’s unbeknown to many that Maison Louis Jadot, one of Burgundy’s most venerable négociants, is also one of the region’s major growers – and a top one at that.

Jadot owns or controls over 141 hectares of vineyards in the Côte d’Or, the majority of which are Premier and Grand Cru.

Jadot actually began as a grower in 1827 when Louis Henry Denis Jadot acquired the Clos des Ursules through marriage. Three decades later, in 1859, he founded the négociant firm.

Frédéric Barnier, who joined Jadot in 2010 and succeeded the legendary, Jacques Lardière, as Jadot’s winemaker in 2012, points out that most négociants started as growers because, as entrepreneurs, they realised they needed more than one plot.

Scroll down to see Michael Apstein’s tasting notes and scores for 12 Louis Jadot wines

Management remained within the family until 1962 when Louis Auguste Jadot, the grandson of the founder, died suddenly without heirs.

Michael Apstein rates and scores 12 Louis Jadot wines

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