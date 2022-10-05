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Willamette Valley rising stars: eight names to know

Chardonnay and Pinot Noir from Oregon's Willamette Valley have long been lauded as some of the finest expressions outside of Burgundy. Charles Curtis MW finds that not only is this reputation well deserved, but also that the region's winemakers are pushing the envelope in terms of both grape varieties and wine styles.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

The Willamette Valley is one of the top locations in the US for cool-climate grape growing; Pinot Noir and Chardonnay shine here.

The region has established star producers, and the Burgundian transplants setting up shop are also well-known. At the same time, this has always been a place where new and up-and-coming wine talent has thrived.

Here we discover eight of the Willamette Valley’s exciting new producers.

Scroll down to discover Charles Curtis MW’s eight rising stars of Willamette Valley, plus tasting notes and scores for 20 of their wines

See Charles Curtis MW’s 20 wines from the rising stars of Willamette Valley

Wines are listed in descending score order per style; sparkling, white, red

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