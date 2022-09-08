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Willamette Valley Pinot Gris: top producers and bottles to know

Pinot Gris has found the perfect home in Oregon’s well-known Willamette Valley region, but it’s only now starting to reach its full potential – in affordable, easy-drinking styles as well as more serious, ageworthy bottlings.
Clive Pursehouse Clive Pursehouse

While it doesn’t enjoy the profile of Willamette Valley’s renowned Pinot Noir or rising star Chardonnay, Pinot Gris remains an important wine for the region’s growers and producers.

The acknowledged founding father of Willamette Valley, the late David Lett of The Eyrie Vineyards, planted varieties based not on a Burgundian model but rather on what made climatic sense. Pinot Gris was a big part of those early calculations. In his 1992 speech entitled ‘The Emergence of Pinot Gris’, Lett joked that the variety was still emerging at the time, recalling the slow sales that Pinot Gris found in the early days at Eyrie.

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He claimed to have bartered much of his annual 25-case production from 1971 to 1981 with regional salmon fishermen, given the tough time he had selling it.

Lett was responsible for America’s first commercial Pinot Gris. Bringing ‘about 160’ cuttings north from the University of California, Davis variety collection, these were among Eyrie’s original vineyard rows. There are now a few Pinot Gris wines coming from Oregon’s more southern wine-growing regions, primarily the Umpqua and Rogue Valleys, but only a handful. It is the Willamette Valley leading the charge.

Key styles

Willamette Valley Pinot Gris: Michael Alberty’s top 23 wines to enjoy

Wines are listed in score order by style: sparkling, white, Ramato and skin-contact

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