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Lower Long Tom: Oregon’s newest AVA

Boasting dark, rich Pinot Noirs and whites ranging from Sauvignon Blanc to Germanic styles, Lower Long Tom is a small but unique southern corner of Oregon’s larger Willamette Valley appellation. Michael Alberty pays a visit.
Michael Alberty Michael Alberty

Lower Long Tom is not the name of some long-forgotten punk band. It is Oregon’s newest American Viticultural Area (AVA).

In December 2021, Lower Long Tom became the 10th AVA nestled within the Willamette Valley AVA. It is also the first AVA established in the valley’s southern portion. Its location, 161km southwest of Portland, places it far away from the northern Willamette Valley’s well-established wine scene.

Scroll down for 10 wines to try from Oregon’s Lower Long Tom AVA

Lower Long Tom: wines from Oregon’s newest AVA

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