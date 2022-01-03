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Southern Oregon: regional profile and the wines to try

While the Willamette Valley may steal much of the limelight, Southern Oregon’s Umpqua Valley and Rogue Valley AVAs are attracting a lot of attention thanks to their diverse grape varieties – from Grüner Veltliner and Gewürztraminer to Rhône blends and Tempranillo.
Stacy Slinkard

Oregon’s stellar wine reputation was built on Willamette Valley Pinot Noir and more recently Chardonnay. Yet the wines coming from Southern Oregon are equally as exciting yet far more diverse.

Scroll down for Stacy Slinkard’s tasting notes of 10 Southern Oregon wines

Southern Oregon: 10 exciting wines to try

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