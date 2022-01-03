Southern Oregon: regional profile and the wines to try

Oregon’s stellar wine reputation was built on Willamette Valley Pinot Noir and more recently Chardonnay. Yet the wines coming from Southern Oregon are equally as exciting yet far more diverse.
Scroll down for Stacy Slinkard’s tasting notes of 10 Southern Oregon wines
{"content":"PHA+U291dGhlcm4gT3JlZ29uLCB0aGUgc3RhdGUmIzgyMTc7cyBvbGRlc3Qgd2luZS1ncm93aW5nIHJlZ2lvbiwgYmVnYW4gbGlmZSBpbiB0aGUgbWlkLTE4MDBzIHdpdGggRXVyb3BlYW4gc2V0dGxlcnMgcGxhbnRpbmcgdGhlIGZpcnN0IHZpbmVzLiBFeHRlbmRpbmcgMjAwa20gc291dGggb2YgRXVnZW5lIHRvIHRoZSA8c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lL3dpbmUtcmVnaW9ucy9jYWxpZm9ybmlhLXdpbmUtcmVnaW9uLyI+Q2FsaWZvcm5pYTwvYT48L3N0cm9uZz4gYm9yZGVyLCB0aGUgU291dGhlcm4gT3JlZ29uIEFWQSBhbmNob3JzIHRoZSBzb3V0aHdlc3QgY29ybmVyIG9mIHRoZSBzdGF0ZS48L3A+CjxwPjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtMSIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2PjwvcD4KPHA+SXQgd2FzIG9yaWdpbmFsbHkgZXN0YWJsaXNoZWQgYXMgYSDigJhzdXBlciA8c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS9sZWFybi9hZHZpY2Uvd2hhdC1pcy1hbi1hdmEtNTE4NjMvIj5BVkE8L2E+PC9zdHJvbmc+4oCZIHRvIGFsbG93IHRoZSBSb2d1ZSBhbmQgVW1wcXVhIFZhbGxleXMgdG8gbWFya2V0IHRoZW1zZWx2ZXMgdG9nZXRoZXIuIFRvZGF5IHRoZXJlIGlzIGEgY29uY2VydGVkIGRyaXZlIHRvIHNob3djYXNlIGVhY2ggb2YgdGhlc2UgdmFsbGV5cyB1bmRlciBhcHBlbGxhdGlvbi1zcGVjaWZpYyBsYWJlbHMuIERlZnlpbmcgZWFzeSBkZWZpbml0aW9uLCB0aGUgdmFyaWVkIG1pY3JvY2xpbWF0ZXMgYW5kIGRpc3RpbmN0IHRvcG9ncmFwaHkgd2l0aGluIGVhY2ggQVZBIG9mZmVyIGRyYW1hdGljYWxseSBkaWZmZXJlbnQgZ3JhcGUtZ3Jvd2luZyBjb25kaXRpb25zLjwvcD4KPGgzPlVuZGVyc3RhbmRpbmcgVW1wcXVhIFZhbGxleTwvaDM+CjxwPlRoZSBVbXBxdWEgVmFsbGV5IEFWQSBpcyBuYW1lZCBmb3IgdGhlIHJpdmVyIHRoYXQgdHJhdmVyc2VzIHRoZSByZWdpb24uIFNwYW5uaW5nIDEwNWttIGZyb20gbm9ydGggdG8gc291dGggYW5kIDQwa20gYXQgaXRzIHdpZGVzdCBwb2ludCwgaXQgY2FycmllcyBydW5zIG9mIHNhbG1vbiBhbmQgc3RlZWxoZWFkIHRyb3V0LiBXaXRoIHRoZSBXaWxsYW1ldHRlIFZhbGxleSB0byB0aGUgbm9ydGgsIHRoZSBSb2d1ZSBWYWxsZXkgc291dGgsIHRoZSBQYWNpZmljIE9jZWFuIGFuZCBDb2FzdCBSYW5nZSB0byB0aGUgd2VzdCBhbmQgQ2FzY2FkZXMgaW4gdGhlIGVhc3QsIHRoaXMgd2VsbC1zaXR1YXRlZCBBVkEgaXMgc3Vycm91bmRlZCBieSByZW1hcmthYmxlIHZhcmlhdGlvbiBpbiBtaWNyb2NsaW1hdGVzLCBnZW9ncmFwaHkgYW5kIHNvaWwgc3RydWN0dXJlcy48L3A+CjxwPlRoZSB1bmR1bGF0aW5nIHRvcG9ncmFwaHkgaXMgYnVpbHQgb24gYSBzZXJpZXMgb2YgbW91bnRhaW5zIGFuZCB2YWxsZXlzLiBJdCBoYXMgYmVlbiBkdWJiZWQgdGhlIEh1bmRyZWRzIG9mIFZhbGxleXMgb2YgdGhlIFVtcHF1YSwgd2l0aCB2aW5lcyBwbGFudGVkIGluIGxvd2xhbmRzIHRvIG1vcmUgdGhhbiAzMDBtLiBTb2lsIHN0cnVjdHVyZXMgYXJlIGV4Y2VwdGlvbmFsbHkgZGl2ZXJzZSBnaXZlbiB0aGUgdm9sY2FuaWMgc29pbHMsIHJpdmVyYmVkcyBhbmQgb2NlYW5pYyBpbmZsdWVuY2UuIE1vcmUgdGhhbiAxNTAgZGlmZmVyZW50IHR5cGVzIGhhdmUgYmVlbiB0YXBwZWQsIHRoYW5rcyB0byBhIGhlYXZ5IG1peCBvZiBtZXRhbW9ycGhpYywgc2VkaW1lbnRhcnkgYW5kIHZvbGNhbmljIHJvY2suIEFzIGEgcmVzdWx0LCB2aW5leWFyZHMgc2hvd2Nhc2UgYSBjb2xsZWN0aW9uIG9mIHNpbHR5IGxvYW0sIGNsYXksIGNvYmJsZXN0b25lIGFuZCBhbGx1dmlhbCBkZXBvc2l0cy48L3A+CjxwPjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtMiIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2PjwvcD4KPGRpdiBpZD0iYXR0YWNobWVudF80NzE1OTAiIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogNjQwcHgiIGNsYXNzPSJ3cC1jYXB0aW9uIGFsaWdubm9uZSI+PGltZyBhcmlhLWRlc2NyaWJlZGJ5PSJjYXB0aW9uLWF0dGFjaG1lbnQtNDcxNTkwIiBjbGFzcz0ibGF6eWxvYWQgYmx1ci11cCBzaXplLWxhcmdlIHdwLWltYWdlLTQ3MTU5MCIgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd3AtY29udGVudC90aGVtZXMvc2ltYmEtdGhlbWUvYXNzZXRzL2ltYWdlcy9wbGFjZWhvbGRlci5wbmciIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL2tleWFzc2V0cy50aW1laW5jdWsubmV0L2luc3BpcmV3cC9saXZlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9zaXRlcy8zNC8yMDIxLzEyL1VtcHF1YS1WYWxsZXktMS02MzB4NDE3LmdpZiIgYWx0PSJTb3V0aGVybiBPcmVnb24tVW1wcXVhIFZhbGxleSIgd2lkdGg9IjYzMCIgaGVpZ2h0PSI0MTciIGRhdGEtc2l6ZXM9ImF1dG8iIGRhdGEtc3Jjc2V0PSJodHRwczovL2tleWFzc2V0cy50aW1laW5jdWsubmV0L2luc3BpcmV3cC9saXZlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9zaXRlcy8zNC8yMDIxLzEyL1VtcHF1YS1WYWxsZXktMS02MzB4NDE3LmdpZiA2MzB3LCBodHRwczovL2tleWFzc2V0cy50aW1laW5jdWsubmV0L2luc3BpcmV3cC9saXZlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9zaXRlcy8zNC8yMDIxLzEyL1VtcHF1YS1WYWxsZXktMS0zMDB4MTk4LmdpZiAzMDB3LCBodHRwczovL2tleWFzc2V0cy50aW1laW5jdWsubmV0L2luc3BpcmV3cC9saXZlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9zaXRlcy8zNC8yMDIxLzEyL1VtcHF1YS1WYWxsZXktMS0xMzV4ODkuZ2lmIDEzNXcsIGh0dHBzOi8va2V5YXNzZXRzLnRpbWVpbmN1ay5uZXQvaW5zcGlyZXdwL2xpdmUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3NpdGVzLzM0LzIwMjEvMTIvVW1wcXVhLVZhbGxleS0xLTMyMHgyMTIuZ2lmIDMyMHcsIGh0dHBzOi8va2V5YXNzZXRzLnRpbWVpbmN1ay5uZXQvaW5zcGlyZXdwL2xpdmUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3NpdGVzLzM0LzIwMjEvMTIvVW1wcXVhLVZhbGxleS0xLTYyMHg0MTAuZ2lmIDYyMHcsIGh0dHBzOi8va2V5YXNzZXRzLnRpbWVpbmN1ay5uZXQvaW5zcGlyZXdwL2xpdmUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3NpdGVzLzM0LzIwMjEvMTIvVW1wcXVhLVZhbGxleS0xLTkyMHg2MDkuZ2lmIDkyMHcsIGh0dHBzOi8va2V5YXNzZXRzLnRpbWVpbmN1ay5uZXQvaW5zcGlyZXdwL2xpdmUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3NpdGVzLzM0LzIwMjEvMTIvVW1wcXVhLVZhbGxleS0xLTEyMjB4ODA3LmdpZiAxMjIwdyIgc2l6ZXM9IihtYXgtd2lkdGg6IDYzMHB4KSAxMDB2dywgNjMwcHgiIC8+PHAgaWQ9ImNhcHRpb24tYXR0YWNobWVudC00NzE1OTAiIGNsYXNzPSJ3cC1jYXB0aW9uLXRleHQiPlRoZSB1bmR1bGF0aW5nIHRvcG9ncmFwaHkgb2YgU291dGhlcm4gT3JlZ29uJiM4MjE3O3MgVW1wcXVhIFZhbGxleS48L3A+PC9kaXY+CjxwPkxpa2UgdGhlIGxhbmRzY2FwZSwgdGhlIGdyYXBlIHZhcmlldGllcyBhcmUgYWxzbyBkaXZlcnNlLiBXaXRoIHRoZSBjb29sZXIgbWFyaW5lLWluZmx1ZW5jZWQgc3ViLUFWQSBvZiBFbGt0b24gYW5kIHdhcm1lciBncm93aW5nIHpvbmVzIG5lYXIgdGhlIGNpdHkgb2YgUm9zZWJ1cmcsIHRoZSBVbXBxdWEgVmFsbGV5IGlzIHVuaXF1ZWx5IGVxdWlwcGVkIHRvIGdyb3cgYm90aCBjb29sLWNsaW1hdGUgZ3JhcGVzIGxpa2UgPHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS9ncmFwZS12YXJpZXRpZXMvcGlub3Qtbm9pci8iPlBpbm90IE5vaXI8L2E+PC9zdHJvbmc+LCA8c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lL2dyYXBlLXZhcmlldGllcy9HZXd1cnp0cmFtaW5lci8iPkdld8O8cnp0cmFtaW5lcjwvYT48L3N0cm9uZz4gYW5kIDxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUvZ3JhcGUtdmFyaWV0aWVzL3JpZXNsaW5nLyI+Umllc2xpbmc8L2E+PC9zdHJvbmc+IGFzIHdlbGwgYXMgd2FybS13ZWF0aGVyIHZhcmlldGllcyBzdWNoIGFzIDxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUvZ3JhcGUtdmFyaWV0aWVzL3RlbXByYW5pbGxvLXRpbnRvLWZpbm8vIj5UZW1wcmFuaWxsbzwvYT48L3N0cm9uZz4sIDxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUvZ3JhcGUtdmFyaWV0aWVzL3NoaXJhei1zeXJhaC8iPlN5cmFoPC9hPjwvc3Ryb25nPiBhbmQgPHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS9ncmFwZS12YXJpZXRpZXMvbWVybG90LyI+TWVybG90PC9hPjwvc3Ryb25nPi48L3A+CjxwPkEgaGFuZGZ1bCBvZiBwcm9kdWNlcnMgaW5jbHVkaW5nIFBhdWwgT+KAmUJyaWVuIOKAkyBhbiB1cmJhbiB3aW5lcnkgaW4gUm9zZWJ1cmcg4oCTIGFyZSBib3R0bGluZyBleGNlcHRpb25hbCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS93aW5lLXJlZ2lvbnMvcmhvbmUtdmFsbGV5LyI+PHN0cm9uZz5SaMO0bmU8L3N0cm9uZz48L2E+LWluc3BpcmVkIEdTTSBibGVuZHMuIEhvd2V2ZXIgU3VlIEJyYW5kYm9yZywgb2YgQnJhbmRib3JnIFdpbmVyeSBpbiBFbGt0b24sIHNheXM6IOKAmFRoZSBVbXBxdWEgVmFsbGV5IGlzIHN0aWxsIDxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUvZ3JhcGUtdmFyaWV0aWVzL3Bpbm90LW5vaXIvIj5QaW5vdCBOb2lyPC9hPjwvc3Ryb25nPiBjb3VudHJ5LuKAmSBUaGUgZ3JhcGUgYWNjb3VudHMgZm9yIG1vcmUgdGhhbiA2MCUgb2YgdmluZXMgcGxhbnRlZC48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtMyIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2Pgo8aDM+QW1lcmljYW4gcGlvbmVlcnM8L2gzPgo8cD5VbXBxdWEgVmFsbGV54oCZcyBmaXJzdCB2aW5leWFyZHMgd2VyZSBwbGFudGVkIGJ5IEdlcm1hbiBpbW1pZ3JhbnRzIGluIHRoZSAxODgwcy4gVGhvdWdoIGl0IHdhc27igJl0IHVudGlsIDE5NjEgdGhhdCBSaWNoYXJkIFNvbW1lciDigJMgY29uc2lkZXJlZCBieSBtYW55IHRvIGJlIHRoZSBmYXRoZXIgb2YgT3JlZ29uIHdpbmUg4oCTIHBsYW50ZWQgdmluZXMgbmVhciBSb3NlYnVyZyBhbmQgZXN0YWJsaXNoZWQgSGlsbENyZXN0IFZpbmV5YXJkcywgdGhlIHN0YXRl4oCZcyBvbGRlc3QgY29udGludW91c2x5IHJ1biB3aW5lcnkuIFRoZSBVbXBxdWEgVmFsbGV5IEFWQSB3YXMgb2ZmaWNpYWxseSByZWNvZ25pc2VkIGluIDE5ODQuIFRvZGF5IHRoZXJlIGFyZSBtb3JlIHRoYW4gMzAgcmVnaXN0ZXJlZCB3aW5lcmllcyBhbmQgb3ZlciA0MCBkaWZmZXJlbnQgZ3JhcGUgdmFyaWV0aWVzIGdyb3duLjwvcD4KPGRpdiBpZD0iYXR0YWNobWVudF80NzE1OTEiIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogNjQwcHgiIGNsYXNzPSJ3cC1jYXB0aW9uIGFsaWdubm9uZSI+PGltZyBhcmlhLWRlc2NyaWJlZGJ5PSJjYXB0aW9uLWF0dGFjaG1lbnQtNDcxNTkxIiBjbGFzcz0ibGF6eWxvYWQgYmx1ci11cCBzaXplLWxhcmdlIHdwLWltYWdlLTQ3MTU5MSIgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd3AtY29udGVudC90aGVtZXMvc2ltYmEtdGhlbWUvYXNzZXRzL2ltYWdlcy9wbGFjZWhvbGRlci5wbmciIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL2tleWFzc2V0cy50aW1laW5jdWsubmV0L2luc3BpcmV3cC9saXZlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9zaXRlcy8zNC8yMDIxLzEyL1JldXN0bGUtZmFtaWx5LW9uLXByYXllci1yb2NrLTYzMHg0MTcuZ2lmIiBhbHQ9IlJldXN0bGUtUHJheWVyIFJvY2sgZmFtaWx5IiB3aWR0aD0iNjMwIiBoZWlnaHQ9IjQxNyIgZGF0YS1zaXplcz0iYXV0byIgZGF0YS1zcmNzZXQ9Imh0dHBzOi8va2V5YXNzZXRzLnRpbWVpbmN1ay5uZXQvaW5zcGlyZXdwL2xpdmUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3NpdGVzLzM0LzIwMjEvMTIvUmV1c3RsZS1mYW1pbHktb24tcHJheWVyLXJvY2stNjMweDQxNy5naWYgNjMwdywgaHR0cHM6Ly9rZXlhc3NldHMudGltZWluY3VrLm5ldC9pbnNwaXJld3AvbGl2ZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvc2l0ZXMvMzQvMjAyMS8xMi9SZXVzdGxlLWZhbWlseS1vbi1wcmF5ZXItcm9jay0zMDB4MTk4LmdpZiAzMDB3LCBodHRwczovL2tleWFzc2V0cy50aW1laW5jdWsubmV0L2luc3BpcmV3cC9saXZlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9zaXRlcy8zNC8yMDIxLzEyL1JldXN0bGUtZmFtaWx5LW9uLXByYXllci1yb2NrLTEzNXg4OS5naWYgMTM1dywgaHR0cHM6Ly9rZXlhc3NldHMudGltZWluY3VrLm5ldC9pbnNwaXJld3AvbGl2ZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvc2l0ZXMvMzQvMjAyMS8xMi9SZXVzdGxlLWZhbWlseS1vbi1wcmF5ZXItcm9jay0zMjB4MjEyLmdpZiAzMjB3LCBodHRwczovL2tleWFzc2V0cy50aW1laW5jdWsubmV0L2luc3BpcmV3cC9saXZlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9zaXRlcy8zNC8yMDIxLzEyL1JldXN0bGUtZmFtaWx5LW9uLXByYXllci1yb2NrLTYyMHg0MTAuZ2lmIDYyMHcsIGh0dHBzOi8va2V5YXNzZXRzLnRpbWVpbmN1ay5uZXQvaW5zcGlyZXdwL2xpdmUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3NpdGVzLzM0LzIwMjEvMTIvUmV1c3RsZS1mYW1pbHktb24tcHJheWVyLXJvY2stOTIweDYwOS5naWYgOTIwdywgaHR0cHM6Ly9rZXlhc3NldHMudGltZWluY3VrLm5ldC9pbnNwaXJld3AvbGl2ZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvc2l0ZXMvMzQvMjAyMS8xMi9SZXVzdGxlLWZhbWlseS1vbi1wcmF5ZXItcm9jay0xMjIweDgwNy5naWYgMTIyMHciIHNpemVzPSIobWF4LXdpZHRoOiA2MzBweCkgMTAwdncsIDYzMHB4IiAvPjxwIGlkPSJjYXB0aW9uLWF0dGFjaG1lbnQtNDcxNTkxIiBjbGFzcz0id3AtY2FwdGlvbi10ZXh0Ij5TdGV2ZSBSZXVzdGxlIGFuZCBmYW1pbHkgb24gdGhlIHByYXllciByb2NrIHRoZWlyIHdpbmVyeSB0YWtlcyBpdHMgbmFtZSBmcm9tLjwvcD48L2Rpdj4KPGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS00IiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+CjxwPlN0ZXZlIFJldXN0bGUsIG93bmVyIGFuZCB3aW5lbWFrZXIgb2YgUmV1c3RsZS1QcmF5ZXIgUm9jayBWaW5leWFyZHMsIHdhcyB0aGUgZmlyc3QgaW4gdGhlIFVTIHRvIGJvdHRsZSA8c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lL2dyYXBlLXZhcmlldGllcy9ncnVuZXItdmVsdGxpbmVyLWdyYXBlLXZhcmlldGllcy8iPkdyw7xuZXIgVmVsdGxpbmVyPC9hPjwvc3Ryb25nPi4gRmlmdGVlbiB5ZWFycyBvbiBmcm9tIHRoYXQgaW5hdWd1cmFsIDIwMDUgdmludGFnZSwgaGUgY29udGludWVzIHRvIG1ha2Ugb3V0c3RhbmRpbmcgR3LDvG5lcnMgaW4gdHdvIGRpc3RpbmN0IHN0eWxlcy4gVGhlcmXigJlzIHRoZSBjcmlzcCwgY2xlYW4gbGluZXMgb2YgdGhlIEdyZWVuIExpemFyZCBsYWJlbCwgbWFkZSBpbiB0cmFkaXRpb25hbCBzdGFpbmxlc3Mtc3RlZWwgdGFua3MsIGFzIHdlbGwgYXMgdGhlIERvbGl1bSBsYWJlbDogYSBjb25jZW50cmF0ZWQgR3LDvG5lciB3aXRoIGdyZWF0IHJpY2huZXNzIGFuZCBib2R5IHRoYW5rcyB0byBtaWNyb294eWdlbmF0aW9uIGluIGhpcyA1NzAtbGl0cmUgRG9saXVtIGNvbmNyZXRlIGVnZyAocGFpbnRlZCBsaWtlIGEgaGFwcHkgSHVtcHR5IER1bXB0eSkuPC9wPgo8cD5Bbm90aGVyIG9mIHRoZSB2YWxsZXnigJlzIG1vZGVybi1kYXkgcGlvbmVlcnMgaXMgZGVybWF0b2xvZ2lzdC10dXJuZWQtdml0aWN1bHR1cmlzdCBFYXJsIEpvbmVzIG9mIEFiYWNlbGEgV2luZXJ5LiBIZSB3YXMgdGhlIGZpcnN0IGluIEFtZXJpY2EgdG8gZ3JvdyBhbmQgcHJvZHVjZSB3aW5lIGZyb20gPHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS9ncmFwZS12YXJpZXRpZXMvdGVtcHJhbmlsbG8tdGludG8tZmluby8iPlRlbXByYW5pbGxvPC9hPjwvc3Ryb25nPi4g4oCYVGhlIGtleSB0byBncm93aW5nIFRlbXByYW5pbGxvIGlzIHRoZSBib29rZW5kcyBvZiBzcHJpbmcgZnJvc3QgYW5kIGZhbGwgZnJvc3Qs4oCZIGhlIGV4cGxhaW5zLiDigJhJdOKAmXMgdGhlIHRpbWUgYmV0d2VlbiB0aGUgZnJvc3QgZGF0ZXMgdGhhdCBkZXRlcm1pbmVzIHdoZXRoZXIgVGVtcHJhbmlsbG8gd2lsbCBmaW5pc2ggcmlwZW5pbmcu4oCZPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTUiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj4KPHA+RGVtYW5kaW5nIGFuIGF2ZXJhZ2Ugb2YgYWJvdXQgc2l4IG1vbnRoc+KAmSByaXBlbmluZywgc291dGhlcm4gVW1wcXVhIFZhbGxleSBUZW1wcmFuaWxsbyB0aHJpdmVzIGluIHRoZSBob3QgZGF5cyBhbmQgY29vbCBldmVuaW5ncyBoZXJlLCB3aGljaCBvZnRlbiBkZWxpdmVyIG1vcmUgdGhhbiBhIDIwwrBDIGRpdXJuYWwgdGVtcGVyYXR1cmUgc2hpZnQuPC9wPgo8aDM+SGVhZGluZyBzb3V0aCB0byBSb2d1ZSBWYWxsZXk8L2gzPgo8cD5UaGUgUm9ndWUgVmFsbGV5IEFWQSB3YXMgZXN0YWJsaXNoZWQgaW4gMTk5MSwgdGhvdWdoIHRoZSBmaXJzdC1rbm93biB2aW5lIHBsYW50aW5ncyDigJMgb2YgTWlzc2lvbiBncmFwZXMgZnJvbSA8c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lL3dpbmUtcmVnaW9ucy9jYWxpZm9ybmlhLXdpbmUtcmVnaW9uLyI+Q2FsaWZvcm5pYTwvYT48L3N0cm9uZz4g4oCTIGFyZSBjcmVkaXRlZCB0byBTd2lzcyBzZXR0bGVyIFBldGVyIEJyaXR0IGluIHRoZSAxODUwcy48L3A+CjxwPlRoZXNlIHdlcmUgZm9sbG93ZWQgYnkgPHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS9ncmFwZS12YXJpZXRpZXMvY2FiZXJuZXQtc2F1dmlnbm9uLyI+Q2FiZXJuZXQgU2F1dmlnbm9uPC9hPjwvc3Ryb25nPiwgPHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS9ncmFwZS12YXJpZXRpZXMvcGlub3Qtbm9pci8iPlBpbm90IE5vaXI8L2E+PC9zdHJvbmc+LCA8c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lL2dyYXBlLXZhcmlldGllcy9yaWVzbGluZy8iPlJpZXNsaW5nPC9hPjwvc3Ryb25nPiwgPHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS9ncmFwZS12YXJpZXRpZXMvbWFsYmVjLyI+TWFsYmVjPC9hPjwvc3Ryb25nPiwgUGV0aXRlIFNpcmFoLCA8c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lL2dyYXBlLXZhcmlldGllcy9zZW1pbGxvbi1ncmFwZS12YXJpZXRpZXMvIj5TZW1pbGxvbjwvYT48L3N0cm9uZz4sIDxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUvZ3JhcGUtdmFyaWV0aWVzL3NhdXZpZ25vbi1ibGFuYy8iPlNhdXZpZ25vbiBCbGFuYzwvYT48L3N0cm9uZz4sIDxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUvZ3JhcGUtdmFyaWV0aWVzL21lcmxvdC8iPk1lcmxvdDwvYT48L3N0cm9uZz4gYW5kIDxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUvZ3JhcGUtdmFyaWV0aWVzL2NhYmVybmV0LWZyYW5jLyI+Q2FiZXJuZXQgRnJhbmM8L2E+PC9zdHJvbmc+LiBUaGlzIGhlcml0YWdlIG9mIHJlbWFya2FibGUgZ3JhcGUgdmFyaWV0eSBjb250aW51ZXMgdG8gdGhpcyBkYXkgaW4gdGhlIFJvZ3VlIFZhbGxleS48L3A+CjxwPkNvdmVyaW5nIG1vcmUgdGhhbiA0MDAsMDAwaGEsIHN0cmV0Y2hpbmcgMTE1a20gd2lkZSBhbmQgMTAwa20gbG9uZyBmcm9tIHRoZSBjaXR5IG9mIEdyYW504oCZcyBQYXNzIHRvIENhbGlmb3JuaWHigJlzIG5vcnRoZXJuIGJvcmRlciwgUm9ndWUgVmFsbGV5IGlzIDxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUvd2luZS1yZWdpb25zL29yZWdvbi1yZWdpb24vIj5PcmVnb248L2E+PC9zdHJvbmc+4oCZcyBzb3V0aGVybm1vc3QgQVZBLjwvcD4KPGRpdiBpZD0iYXR0YWNobWVudF80NzE1OTIiIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogNjQwcHgiIGNsYXNzPSJ3cC1jYXB0aW9uIGFsaWdubm9uZSI+PGltZyBhcmlhLWRlc2NyaWJlZGJ5PSJjYXB0aW9uLWF0dGFjaG1lbnQtNDcxNTkyIiBjbGFzcz0ibGF6eWxvYWQgYmx1ci11cCBzaXplLWxhcmdlIHdwLWltYWdlLTQ3MTU5MiIgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd3AtY29udGVudC90aGVtZXMvc2ltYmEtdGhlbWUvYXNzZXRzL2ltYWdlcy9wbGFjZWhvbGRlci5wbmciIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL2tleWFzc2V0cy50aW1laW5jdWsubmV0L2luc3BpcmV3cC9saXZlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9zaXRlcy8zNC8yMDIxLzEyL2FwcGxlZ2F0ZV92YWxsZXlfd2luZV9yb3V0ZS02MzB4NDE3LmdpZiIgYWx0PSJSb2d1ZSBWYWxsZXktQXBwbGVnYXRlIFZhbGxleSIgd2lkdGg9IjYzMCIgaGVpZ2h0PSI0MTciIGRhdGEtc2l6ZXM9ImF1dG8iIGRhdGEtc3Jjc2V0PSJodHRwczovL2tleWFzc2V0cy50aW1laW5jdWsubmV0L2luc3BpcmV3cC9saXZlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9zaXRlcy8zNC8yMDIxLzEyL2FwcGxlZ2F0ZV92YWxsZXlfd2luZV9yb3V0ZS02MzB4NDE3LmdpZiA2MzB3LCBodHRwczovL2tleWFzc2V0cy50aW1laW5jdWsubmV0L2luc3BpcmV3cC9saXZlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9zaXRlcy8zNC8yMDIxLzEyL2FwcGxlZ2F0ZV92YWxsZXlfd2luZV9yb3V0ZS0zMDB4MTk4LmdpZiAzMDB3LCBodHRwczovL2tleWFzc2V0cy50aW1laW5jdWsubmV0L2luc3BpcmV3cC9saXZlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9zaXRlcy8zNC8yMDIxLzEyL2FwcGxlZ2F0ZV92YWxsZXlfd2luZV9yb3V0ZS0xMzV4ODkuZ2lmIDEzNXcsIGh0dHBzOi8va2V5YXNzZXRzLnRpbWVpbmN1ay5uZXQvaW5zcGlyZXdwL2xpdmUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3NpdGVzLzM0LzIwMjEvMTIvYXBwbGVnYXRlX3ZhbGxleV93aW5lX3JvdXRlLTMyMHgyMTIuZ2lmIDMyMHcsIGh0dHBzOi8va2V5YXNzZXRzLnRpbWVpbmN1ay5uZXQvaW5zcGlyZXdwL2xpdmUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3NpdGVzLzM0LzIwMjEvMTIvYXBwbGVnYXRlX3ZhbGxleV93aW5lX3JvdXRlLTYyMHg0MTAuZ2lmIDYyMHcsIGh0dHBzOi8va2V5YXNzZXRzLnRpbWVpbmN1ay5uZXQvaW5zcGlyZXdwL2xpdmUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3NpdGVzLzM0LzIwMjEvMTIvYXBwbGVnYXRlX3ZhbGxleV93aW5lX3JvdXRlLTkyMHg2MDkuZ2lmIDkyMHcsIGh0dHBzOi8va2V5YXNzZXRzLnRpbWVpbmN1ay5uZXQvaW5zcGlyZXdwL2xpdmUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3NpdGVzLzM0LzIwMjEvMTIvYXBwbGVnYXRlX3ZhbGxleV93aW5lX3JvdXRlLTEyMjB4ODA3LmdpZiAxMjIwdyIgc2l6ZXM9IihtYXgtd2lkdGg6IDYzMHB4KSAxMDB2dywgNjMwcHgiIC8+PHAgaWQ9ImNhcHRpb24tYXR0YWNobWVudC00NzE1OTIiIGNsYXNzPSJ3cC1jYXB0aW9uLXRleHQiPlRoZSBoaWdoLWVsZXZhdGlvbiBBcHBsZWdhdGUgVmFsbGV5LCBhIHN1Yi1BVkEgb2YgU291dGhlcm4gT3JlZ29uJiM4MjE3O3MgUm9ndWUgVmFsbGV5LjwvcD48L2Rpdj4KPHA+SXQgaGFzIGEgY29udGluZW50YWwgY2xpbWF0ZSBhbmQgaXMgYnVpbHQgb24gZm91ciBrZXkgZ3Jvd2luZyBhcmVhczogdGhlIFJvZ3VlIFZhbGxleSwgSWxsaW5vaXMgVmFsbGV5LCBCZWFyIENyZWVrIFZhbGxleSBhbmQgQXBwbGVnYXRlIFZhbGxleSAoY2xldmVybHkgbmFtZWQgYWZ0ZXIgdGhlIFJvZ3VlIFJpdmVyIGFuZCBpdHMgdHJpYnV0YXJpZXMpLiBUaGUgQXBwbGVnYXRlIFZhbGxleSwgdGhlIG9ubHkgb2ZmaWNpYWwgc3ViLUFWQSB3aXRoaW4gdGhlIFJvZ3VlIFZhbGxleSwgaXMgaG9tZSB0byB0aGUgcmVnaW9u4oCZcyBoaWdoZXItZWxldmF0aW9uIHZpbmV5YXJkcyAoYXZlcmFnaW5nIDQwMG0pIHRoYW5rcyB0byB0aGUgbmVhcmJ5IFNpc2tpeW91IE1vdW50YWlucy48L3A+CjxwPuKAmFRoZXJlIGlzIHN0aWxsIGEgc2Vuc2Ugb2YgZGlzY292ZXJ5IGFuZCBleHBlcmltZW50YXRpb24gaGVyZSBpbiB0aGUgUm9ndWUgVmFsbGV5LOKAmSBzYXlzIEdpbmEgQmlhbmNvLCBleGVjdXRpdmUgZGlyZWN0b3Igb2YgUm9ndWUgVmFsbGV5IFZpbnRuZXJzLiBUaGlzIGlzIGV2aWRlbmNlZCBieSBtb3JlIHRoYW4gNTAgZGlmZmVyZW50IGdyYXBlIHZhcmlldGllcyBwbGFudGVkIGluIG92ZXIgMjAwIHZpbmV5YXJkcywgY292ZXJpbmcgYWJvdXQgMiwzNTBoYSB1bmRlciB2aW5lLiBVcCB0byA3MCUgYXJlIHJlZCB2YXJpZXRpZXMsIHdpdGggPHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS9ncmFwZS12YXJpZXRpZXMvcGlub3Qtbm9pci8iPlBpbm90IE5vaXI8L2E+PC9zdHJvbmc+IGNvbXByaXNpbmcgMzAlIG9mIHBsYW50aW5ncywgZm9sbG93ZWQgYnkgPHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS9ncmFwZS12YXJpZXRpZXMvY2FiZXJuZXQtc2F1dmlnbm9uLyI+Q2FiZXJuZXQgU2F1dmlnbm9uPC9hPjwvc3Ryb25nPiwgPHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS9ncmFwZS12YXJpZXRpZXMvc2hpcmF6LXN5cmFoLyI+U3lyYWg8L2E+PC9zdHJvbmc+LCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS9ncmFwZS12YXJpZXRpZXMvcGlub3QtZ3Jpcy1waW5vdC1ncmlnaW8vIj48c3Ryb25nPlBpbm90IEdyaXM8L3N0cm9uZz48L2E+LCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS9ncmFwZS12YXJpZXRpZXMvdmlvZ25pZXIvIj48c3Ryb25nPlZpb2duaWU8L3N0cm9uZz5yPC9hPiwgPHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS9ncmFwZS12YXJpZXRpZXMvY2hhcmRvbm5heS8iPkNoYXJkb25uYXk8L2E+PC9zdHJvbmc+LCA8c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lL2dyYXBlLXZhcmlldGllcy9tZXJsb3QvIj5NZXJsb3Q8L2E+PC9zdHJvbmc+LCA8c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lL2dyYXBlLXZhcmlldGllcy9jYWJlcm5ldC1mcmFuYy8iPkNhYmVybmV0IEZyYW5jPC9hPjwvc3Ryb25nPiwgPHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS9ncmFwZS12YXJpZXRpZXMvbWFsYmVjLyI+TWFsYmVjPC9hPjwvc3Ryb25nPiwgPHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS9ncmFwZS12YXJpZXRpZXMvdGVtcHJhbmlsbG8tdGludG8tZmluby8iPlRlbXByYW5pbGxvPC9hPjwvc3Ryb25nPiBhbmQgPHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS9ncmFwZS12YXJpZXRpZXMvcmllc2xpbmcvIj5SaWVzbGluZzwvYT48L3N0cm9uZz4uPC9wPgo8aDM+U3lyYWg6IGEgYm9sZCBhbWJhc3NhZG9yPC9oMz4KPHA+Q3VycmVudGx5LCB0aGVyZSBhcmUgYWJvdXQgODAgYm9uZGVkIHdpbmVyaWVzLCB3aXRoIG1vcmUgZXhwZWN0ZWQuIFRoZSBSb2d1ZSBWYWxsZXkgY29udHJpYnV0ZXMganVzdCBvdmVyIDEwJSB0byB0aGUgT3JlZ29uIGNydXNoIGFubnVhbGx5LiBNYW55IGdyYXBlcyBzdGF5IGxvY2FsIGZvciByZWdpb25hbCB3aW5lcywgYnV0IHBsZW50eSBvZiBmcnVpdCDigJMgbWFpbmx5IDxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUvZ3JhcGUtdmFyaWV0aWVzL3NoaXJhei1zeXJhaC8iPlN5cmFoPC9hPjwvc3Ryb25nPiBhbmQgPHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS9ncmFwZS12YXJpZXRpZXMvcGlub3Qtbm9pci8iPlBpbm90IE5vaXI8L2E+PC9zdHJvbmc+IOKAkyBoZWFkcyBub3J0aCB0byBjb250cmlidXRlIHRoZSA1JSB0byBXaWxsYW1ldHRlIFZhbGxleSBBVkEgYm90dGxpbmdzLjwvcD4KPGRpdiBpZD0iYXR0YWNobWVudF80NzE1OTMiIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogNjQwcHgiIGNsYXNzPSJ3cC1jYXB0aW9uIGFsaWdubm9uZSI+PGltZyBhcmlhLWRlc2NyaWJlZGJ5PSJjYXB0aW9uLWF0dGFjaG1lbnQtNDcxNTkzIiBjbGFzcz0ibGF6eWxvYWQgYmx1ci11cCBzaXplLWxhcmdlIHdwLWltYWdlLTQ3MTU5MyIgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd3AtY29udGVudC90aGVtZXMvc2ltYmEtdGhlbWUvYXNzZXRzL2ltYWdlcy9wbGFjZWhvbGRlci5wbmciIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL2tleWFzc2V0cy50aW1laW5jdWsubmV0L2luc3BpcmV3cC9saXZlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9zaXRlcy8zNC8yMDIxLzEyL0hlcmJRdWFkeVBob3RvQ3JlZGl0X0V6cmFNYXJjb3MtNjMweDQxNy5naWYiIGFsdD0iSGVyYi1RdWFkeS1vZi1RdWFkeS1Ob3J0aCIgd2lkdGg9IjYzMCIgaGVpZ2h0PSI0MTciIGRhdGEtc2l6ZXM9ImF1dG8iIGRhdGEtc3Jjc2V0PSJodHRwczovL2tleWFzc2V0cy50aW1laW5jdWsubmV0L2luc3BpcmV3cC9saXZlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9zaXRlcy8zNC8yMDIxLzEyL0hlcmJRdWFkeVBob3RvQ3JlZGl0X0V6cmFNYXJjb3MtNjMweDQxNy5naWYgNjMwdywgaHR0cHM6Ly9rZXlhc3NldHMudGltZWluY3VrLm5ldC9pbnNwaXJld3AvbGl2ZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvc2l0ZXMvMzQvMjAyMS8xMi9IZXJiUXVhZHlQaG90b0NyZWRpdF9FenJhTWFyY29zLTMwMHgxOTguZ2lmIDMwMHcsIGh0dHBzOi8va2V5YXNzZXRzLnRpbWVpbmN1ay5uZXQvaW5zcGlyZXdwL2xpdmUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3NpdGVzLzM0LzIwMjEvMTIvSGVyYlF1YWR5UGhvdG9DcmVkaXRfRXpyYU1hcmNvcy0xMzV4ODkuZ2lmIDEzNXcsIGh0dHBzOi8va2V5YXNzZXRzLnRpbWVpbmN1ay5uZXQvaW5zcGlyZXdwL2xpdmUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3NpdGVzLzM0LzIwMjEvMTIvSGVyYlF1YWR5UGhvdG9DcmVkaXRfRXpyYU1hcmNvcy0zMjB4MjEyLmdpZiAzMjB3LCBodHRwczovL2tleWFzc2V0cy50aW1laW5jdWsubmV0L2luc3BpcmV3cC9saXZlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9zaXRlcy8zNC8yMDIxLzEyL0hlcmJRdWFkeVBob3RvQ3JlZGl0X0V6cmFNYXJjb3MtNjIweDQxMC5naWYgNjIwdywgaHR0cHM6Ly9rZXlhc3NldHMudGltZWluY3VrLm5ldC9pbnNwaXJld3AvbGl2ZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvc2l0ZXMvMzQvMjAyMS8xMi9IZXJiUXVhZHlQaG90b0NyZWRpdF9FenJhTWFyY29zLTkyMHg2MDkuZ2lmIDkyMHcsIGh0dHBzOi8va2V5YXNzZXRzLnRpbWVpbmN1ay5uZXQvaW5zcGlyZXdwL2xpdmUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3NpdGVzLzM0LzIwMjEvMTIvSGVyYlF1YWR5UGhvdG9DcmVkaXRfRXpyYU1hcmNvcy0xMjIweDgwNy5naWYgMTIyMHciIHNpemVzPSIobWF4LXdpZHRoOiA2MzBweCkgMTAwdncsIDYzMHB4IiAvPjxwIGlkPSJjYXB0aW9uLWF0dGFjaG1lbnQtNDcxNTkzIiBjbGFzcz0id3AtY2FwdGlvbi10ZXh0Ij5IZXJiIFF1YWR5IG9mIFF1YWR5IE5vcnRoIGluIFNvdXRoZXJuIE9yZWdvbiYjODIxNztzIFJvZ3VlIFZhbGxleS4gQ3JlZGl0OiBFenJhIE1hcmNvczwvcD48L2Rpdj4KPHA+SGVyYiBRdWFkeSwgd2luZW1ha2VyIGFuZCBvd25lciBvZiBRdWFkeSBOb3J0aCwgc2F5cyB0aGUgc2lnbmlmaWNhbnQgdGVtcGVyYXR1cmUgZGlmZmVyZW5jZXMgYmV0d2VlbiBSb2d1ZSBWYWxsZXkmIzgyMTc7cyBjcmlzcCBuaWdodHMgYW5kIHdhcm0gZGF5cyBoZWxwcyB0byBmaXggYWNpZGl0eSBpbiB0aGUgYmVzdCBncmFwZXMuIFB1cml0eSBvZiBmcnVpdCBhbmQgZWxlZ2FudCB0ZXh0dXJlcyBhcmUgY29tbW9uIHRoZW1lcyBpbiBRdWFkeSBOb3J0aOKAmXMgd2luZXMuIEZyb20gdGhlIGJyaWdodCBhcHJpY290IGluZmx1ZW5jZXMgYW5kIHJpY2ggbGF5ZXJzIG9mIFBpc3RvbGV0YSwgdGhlIDxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3ByZW1pdW0vc291dGhlcm4tcmhvbmUtd2hpdGVzLWhvdy1kby10aGV5LWNvbXBhcmUtNDYxMzE5LyI+d2hpdGUgUmjDtG5lPC9hPjwvc3Ryb25nPiBibGVuZCwgdG8gdGhlIGNvbmNlbnRyYXRlZCBidXQgYmFsYW5jZWQgc2luZ2xlLXZpbmV5YXJkIDxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUvZ3JhcGUtdmFyaWV0aWVzL3NoaXJhei1zeXJhaC8iPlN5cmFoPC9hPnM8L3N0cm9uZz4sIHRoZXJl4oCZcyBhIHN5bmVyZ3ksIGZpbmVzc2UgYW5kIHRyYW5zcGFyZW5jeSB0aGF0IHVuZm9sZHMgaW4gdGhlIGdsYXNzLjwvcD4KPHA+JiM4MjE2OzxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUvZ3JhcGUtdmFyaWV0aWVzL3NoaXJhei1zeXJhaC8iPlN5cmFoPC9hPjwvc3Ryb25nPiBoYWQgYSBmYWxzZSBzdGFydCBpbiB0aGUgUm9ndWUgVmFsbGV5LCYjODIxNzsgYWRtaXRzIFF1YWR5LiAmIzgyMTY7SXQgd2FzIGluaXRpYWxseSB0b3V0ZWQgYXMgdGhlIG5leHQgYmlnIGdyYXBlLCBidXQgaXQgd2FzIHBsYW50ZWQgaW4gdGhlIHdyb25nIHBsYWNlLiBOb3cgaXTigJlzIGluIHRoZSByaWdodCBwbGFjZSBhdCB0aGUgcmlnaHQgdGltZS7igJkgVG9kYXkgPHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS9ncmFwZS12YXJpZXRpZXMvc2hpcmF6LXN5cmFoLyI+U3lyYWg8L2E+PC9zdHJvbmc+IGlzIGFuIGVuZXJnZXRpYyBjaGFtcGlvbiBmb3IgdGhlIGNvbnNpc3RlbnQgcXVhbGl0eSBjb21pbmcgb3V0IG9mIFJvZ3VlIFZhbGxleS48L3A+CjxoMz5Tb3V0aGVybiBPcmVnb246IGF1dGhlbnRpYyBhbmQgZXhjaXRpbmc8L2gzPgo8cD5UaGUgY3JlYXRpdmUgd2luZW1ha2luZyBjb21tdW5pdHkgb2YgU291dGhlcm4gT3JlZ29u4oCZcyB0d28ga2V5IHZhbGxleSBBVkFzLCBwbHVzIHRoZWlyIHZhcmllZCBtaWNyb2NsaW1hdGVzLCBjb21wbGV4IHNvaWxzIGFuZCBsYXJnZSBkaXVybmFsIHRlbXBlcmF0dXJlIHN3aW5ncywgaGF2ZSBnaXZlbiByaXNlIHRvIGluY3JlZGlibHkgZGl2ZXJzZSBncmFwZSB2YXJpZXRpZXMuPC9wPgo8cD5JdOKAmXMgYSBkaWZmZXJlbnQgc2lkZSB0byA8c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lL3dpbmUtcmVnaW9ucy9vcmVnb24tcmVnaW9uLyI+T3JlZ29uPC9hPjwvc3Ryb25nPiB0aGFuIHRoZSBXaWxsYW1ldHRlIFZhbGxleS4gQW5kIHdoaWxlIHRoZSB3aW5lcyBtYXkgbm90IGJlIGFzIHdlbGwga25vd24gb3Igd2lkZWx5IGF2YWlsYWJsZSwgdGhleSBhcmUgYXV0aGVudGljLCBleGNpdGluZyBhbmQgd29ydGggZXhwbG9yaW5nLjwvcD4KPGhyPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJicmVha291dCBwYWxldHRlLWEgcGFuZWwgcGFuZWwtZGVmYXVsdCI+PGRpdiBjbGFzcz0icGFuZWwtYm9keSI+PGRpdiBjbGFzcz0nYnJlYWtvdXQtY29udGVudCc+PC9wPgo8aDIgc3R5bGU9InRleHQtYWxpZ246IGNlbnRlcjsiPlNvdXRoZXJuIE9yZWdvbiBhdCBhIGdsYW5jZTwvaDI+CjxkaXYgY2xhc3M9ImluamVjdGlvbiI+PC9kaXY+CjxwPjxzdHJvbmc+U291dGhlcm4gT3JlZ29uIEFWQTwvc3Ryb25nPiBPcmVnb27igJlzIHNlY29uZC1sYXJnZXN0IHdpbmUtZ3Jvd2luZyByZWdpb248YnIgLz4KPHN0cm9uZz5BcmVhIHVuZGVyIHZpbmU8L3N0cm9uZz4gMyw3NDBoYTxiciAvPgo8c3Ryb25nPkFWQXM8L3N0cm9uZz4gU291dGhlcm4gT3JlZ29uLCBVbXBxdWEgVmFsbGV5LCBFbGt0b24sIFJlZCBIaWxsIERvdWdsYXMgQ291bnR5LCBSb2d1ZSBWYWxsZXksIEFwcGxlZ2F0ZSBWYWxsZXk8YnIgLz4KPHN0cm9uZz5LZXkgZ3JhcGUgdmFyaWV0aWVzPC9zdHJvbmc+IFBpbm90IE5vaXIsIFBpbm90IEdyaXMsIFN5cmFoLCBDYWJlcm5ldCBTYXV2aWdub24sIE1lcmxvdCwgVmlvZ25pZXIsIENoYXJkb25uYXksIFRlbXByYW5pbGxvPGJyIC8+CjxzdHJvbmc+Q2xpbWF0ZTwvc3Ryb25nPiBPbmUgb2YgdGhlIHdpZGVzdCBkaXVybmFsIHNoaWZ0cyBpbiB0aGUgd29ybGQg4oCTIHVwIHRvIDIywrBDLjxiciAvPgo8c3Ryb25nPlNvaWxzPC9zdHJvbmc+IFJpdmVyIHN5c3RlbXMgYW5kIG1ham9yIG1vdW50YWluIHJhbmdlcyByZXN1bHQgaW4gbWFyaW5lIGFuZCBzdHJlYW0gc2VkaW1lbnRhcnkgcm9jaywgYWxsdXZpYWwsIGNsYXkgbG9hbSBhbmQgdm9sY2FuaWMgc29pbHMuPC9wPgo8L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSdicmVha291dC1idXR0b25zJz48ZGl2IGNsYXNzPSdyb3cnPjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2Pgo8aHI+CjxwPgo="}
Southern Oregon: 10 exciting wines to try
{}
{"wineId":"54517","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"54518","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"54519","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"54520","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"54521","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"54522","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"54523","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"54524","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"54525","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"54526","displayCase":"standard","paywall":true}
{}