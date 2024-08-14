{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer ZTk0ZWQyMTI3NWRkNzc1ZWJjM2Q0ODcxMGIzODc2NGU0NzI0NTBmMzgyYzRmMzBkNjA2N2NhM2ZkNDY1YzNlZg","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Oregon vintage report: Tricky Willamette Valley 2022 sticks the landing

The 2022 vintage in Oregon's Willamette Valley offered its long-standing fans and collectors a return to the region's classic conditions. While an April frost and cold May delayed ripening and had some winemakers sweating; the finish was beautiful and the wines are brilliant. Decanter's North American Editor Clive Pursehouse brings you the best of the vintage.
Clive Pursehouse Clive Pursehouse

 ‘The 2022 Chardonnays are imbued with great elegance, and the Pinot Noirs show an outstanding confidence across the Valley’s appellations. The cool and prolonged growing season has helped create wines with tremendous freshness that are balanced with ample concentration.’

The 2022 growing season got off to a shaky start but ended brilliantly in Oregon’s Willamette Valley.

The season began with an ill-timed frost in the early morning hours of 15 April. The spring freeze caused significant damage to primary buds.

As an early-ripening variety, Chardonnay was the most impacted, particularly in parts of the northern Willamette Valley, like the Dundee Hills and Yamhill-Carlton, where bud break was already further along.

There was plenty of handwringing up and down the Willamette in the immediate aftermath of the spring frost. Nonetheless, many growers reported yields similar to those of an average growing season come harvest time.

There would be a few more twists and turns before the season was through, but – it stuck the landing.

Scroll down for tasting notes and scores of the top Willamette Valley 2022 Pinot Noir and Chardonnay

Willamette Valley 2022: a selection from our top-scoring wines

The following wines scored 95 points or above and are listed white then red in score order.

Related articles

Composition: A Willamette Valley project from DRC’s Bertrand de Villaine and Katrina Rank

Chardonnay from Oregon’s Dundee Hills

Oregon Chardonnay: top producers to know and wines to try

Latest Wine News