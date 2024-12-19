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Sachsen and Saale-Unstrut: Unearthing Germany’s exciting eastern regions

In the 35 years since German reunification, the wine regions of Saale-Unstrut and Sachsen have occupied little more than a footnote in the story of German viticulture. On a recent trip, Anna Lee Ijima found a young, bold new cadre of winemakers coming in from the cold.
Anna Lee Iijima Anna Lee Iijima

Far-flung from the western heartland of Germany’s better-known wine regions, Saale-Unstrut and Sachsen are respectively, its most northerly and easterly wine regions.

Saale-Unstrut, stretching above the northern 51st parallel – alongside London and Astana, the capital of Kazakhstan – teeters at the northern limits of quality viticulture. Sachsen, just two hours east and a touch south by car, extends as far east as Brandenburg at Germany’s border with Poland.

Together, these two small and isolated regions account for less than 1% of Germany’s total annual wine production.

Anna’s pick of nine wines to try from Sachsen and Saale-Unstrut below

Sachsen and Saale-Unstrut: Nine wines to try

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