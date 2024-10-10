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German Grosses Gewächs releases 2024: World class Pinot and the promise of great Rieslings

Caro Mauer MW reports on this year's Grosses Gewächs tasting in Wiesbaden, where VDP growers were presenting their 2022 red wines and 2023 wines.
Caro Maurer MW Caro Maurer MW

In late summer 2024, the winegrowers of the VDP presented their Grosses Gewächs whites from 2023 and reds from 2022 at this year’s tasting in Wiesbaden.

See Caro Mauer MW’s top 30 recommendations below

Best of the new Grosses Gewächs releases

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