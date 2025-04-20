{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer MzJjNThlZGI3ZDM2NzliNjg3NzI5YTZjNGI5NzkwMzQwMmExNmJiNDU4OGQ2MWU5Njk2ZTcyZTVjOTNiZGNmNw","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Prosecco Superiore: One man’s mission to uphold a name

What is Prosecco Superiore DOCG, grown on the rolling UNESCO-status hills, doing to set itself apart from the commercially much more successful Prosecco DOC wines? We ask Diego Tomasi, director of the Conegliano Valdobbiadene consorzio.
Jason Millar Jason Millar

In the beginning, there was only one Prosecco: Prosecco di Conegliano Valdobbiadene, recognised (initally as a DOC) by Italian wine law in 1969.

Served in households whose kitchen shelves boasted copies of late restaurateur Russell Norman’s Polpo, it broke into the UK as a cool, casual, unpretentious sparkling wine.

By the late 2000s, demand outstripped supply and in 2009, the original Conegliano Valdobbiadene region was elevated to DOCG status, along with neighbouring Asolo, while a new Prosecco DOC was created across a vast area of northeast Italy, running from Vicenza in the Veneto to Trieste on the Slovenian border.

Scroll down for Jason’s pick of Prosecco Superiore

Jason’s pick of Prosecco Superiore

Related articles

Tuscany’s top tier: New vintage releases

Barolo 2021: Top value picks

Barbaresco 2022 vintage: The hot vintage paradox & pick of the 2020 Riservas

Latest Wine News