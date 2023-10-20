{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer NWI2YjllNTg0MTA4YzgyMTFkMzFhOWFkN2UzYTg1YTc2NDg2MTdmODAxOTljMzk2MmE1MzhkN2I5OWJjNzBiMw","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

German Grosses Gewächs 2023 releases: the top wines

The top German dry whites from 2022 and reds from 2021 have been unveiled. Caro Maurer MW tasted the latest Grosse Gewächs releases and here’s her verdict
Caro Maurer MW Caro Maurer MW

Almost 100 people were seated in a spacious hall and there was a great deal of silence. This is what one normally knows from opera and theatre, but for the past 20 years also from the annual tasting of the Verband Deutscher Prädikatsweingüter (VDP) in the Kurhaus Kolonnaden, in front of the casino in the city of Wiesbaden.

From morning to night, hardly anything can be heard. At most, a slight gurgling and discreet spitting, which is quite socially acceptable at wine tastings, and the quiet footsteps of around 50 service staff.

Scroll down for notes and scores for 30 latest release Grosse Gewächs

See notes and scores for 30 latest release Grosse Gewächs

Related articles

German dry Riesling: Panel tasting results

New Zealand aromatic whites: 20 top wines to discover

20 top-scoring Pinot Noir wines to try

Latest Wine News