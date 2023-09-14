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New Zealand aromatic whites: 20 top wines to discover

There’s more to the New Zealand white wine scene than just Sauvignon Blanc. While there’s already a buzz about Chardonnay, the growing and exciting range of styles from other white grapes is well worth discovering, says Cameron Douglas MS, who picks out 20 to try.
Cameron Douglas MS Cameron Douglas MS

Despite New Zealand aromatic whites being part of the wine industry for more than 100 years in some cases, those beyond Sauvignon Blanc have not been taken seriously until quite recently.

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New Zealand aromatic whites: 20 exciting wines to try

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