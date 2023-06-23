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Pegasus Bay Riesling: A unique New Zealand style

Ed Donaldson of Pegasus Bay, in New Zealand’s Waipara Valley in North Canterbury, was in London recently to showcase new and library vintages of Rieslings from his family-owned and run winery. Anne Krebiehl MW was there.
Anne Krebiehl MW Anne Krebiehl MW

Only a handful of New Zealand producers dedicate themselves whole-heartedly to the niche sport that is Riesling, and Pegasus Bay is one of them.

Over the past 40 years, the Donaldson family has honed a style of Riesling that is both unusual and rich. Ed Donaldson was in London to present the latest new and library vintage releases.

Scroll down for eight current and library vintage releases of Pegasus Bay Riesling

Pegasus Bay Riesling: new and library vintages

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