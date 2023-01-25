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New Zealand new release wines: 15 reds and whites to buy

Ahead of New Zealand wine week starting 30 January, Anne Krebiehl MW picks out her favourite new vintages of whites and reds now available in the UK.
Anne Krebiehl MW Anne Krebiehl MW

It is that time of year when the New Zealand new release Sauvignon Blancs are hitting international shelves. The 2022 wines are now available in UK retail and – after the meagre harvest in 2021 that was almost a global Sauvignon Blanc shortage – the 2022 harvest was plentiful.

At a new release tasting in London in November, however, it was clear that what needs highlighting most are varieties beyond the behemoth that is Sauvignon Blanc, which represents 72% of New Zealand’s wine production and 85% of its total wine exports.

Scroll down for tasting notes and scores of 15 New Zealand new release wines

New Zealand new release wines: 15 whites and reds to try

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