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New Zealand new release wines: 15 reds and whites to buy
Anne Krebiehl MW
January 25, 2023
It is that time of year when the New Zealand new release
are hitting international shelves. The 2022 wines are now available in UK retail and – after the meagre harvest in 2021 that was almost a global Sauvignon Blanc shortage – the 2022 harvest was plentiful. Sauvignon Blancs
At a new release tasting in London in November, however, it was clear that what needs highlighting most are varieties beyond the behemoth that is Sauvignon Blanc, which represents 72% of New Zealand’s wine production and 85% of its total wine exports.
Scroll down for tasting notes and scores of 15 New Zealand new release wines
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