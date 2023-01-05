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Felton Road: producer profile and 12 wines to try

Many people dream of owning a vineyard, but for Felton Road owner Nigel Greening this is no vanity project. Anne Krebiehl MW meets the man behind one of Central Otago's most prized producers and discovers that his work in New Zealand has only just begun.
Anne Krebiehl MW Anne Krebiehl MW

It is what many dream of: you are an experienced executive at the top of your game, you have seen it all. Then you leave it all behind to buy a vineyard. And no, not in a famous region, but an emerging region on the other side of the world.

That is the story of Nigel Greening, British-born owner of Felton Road in Central Otago, New Zealand, who just celebrated his 25th vintage. But as anyone who has met Greening will know, marking this milestone is not a self-congratulatory rest on well-earned laurels but an opportunity to reflect on this ever-evolving project, as pioneering now as it was on its first day.

Artisan and authentic

‘I did not want to die of a heart attack on a 747 when I was 65. I wasn’t going to do the job I did,’ Greening says about his life in the mid-1990s. He was in his mid-40s then.

‘I was a creative director mainly doing very large corporate events, big expo pavilions; very stressful, high adrenaline, high-energy stuff. That was not a long-term thing.’ Yet Greening’s story differs significantly from the usual trope of a tech or banking tycoon buying a vanity vineyard.

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Felton Road: 12 wines to seek out

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