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Destiny Bay: aiming high on New Zealand’s Waiheke Island

One of the first two New Zealand wineries to debut on Bordeaux's La Place in 2022, Destiny Bay is intent on making its mark. Cameron Douglas MS visits the estate on Waiheke Island, off the coast of Auckland, to taste three vintages of the three Cabernet Sauvignon-based blends, including the flagship Magna Praemia – currently the country's most expensive wine.
Cameron Douglas MS Cameron Douglas MS

Visitors to Auckland, New Zealand, known as the city of sails, usually have a list of activities they want to complete before leaving. Quite often this includes several days on Waiheke Island to enjoy the beaches, bush walks and great dining spots. And with more than 25 vineyards and wineries on the island, there’s a lot of wine culture to engage in too.

As a local from the Auckland mainland, I’ve notched up quite a few trips to Waiheke myself, and I’ll never forget the very first time I visited Destiny Bay.

Scroll down for tasting notes and scores of three vintages of Magna Praemia, Mystae and Destinae

Destiny Bay: three vintages of Magna Praemia, Mystae and Destinae

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