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PREMIUM

September releases on the Place de Bordeaux 2022

This month sees a bumper crop of top international wines being released through the Place de Bordeaux marketplace, including debuts for estates from Austria, Hungary and New Zealand. See exclusive tasting notes, scheduled launch dates and analysis on a rising trend.
Georgie Hindle Georgie Hindle

All eyes are back on Bordeaux this month as the September releases campaign gets underway with more than 110 wines on the launch schedule, up from around 70 last year.

It’s no surprise that the offering has increased, such is the allure of the Place and its distribution network for wineries wanting to enhance their reach. Bordeaux négociants are also looking for new avenues of revenue.

Wines from 32 regions are now represented, across 11 countries, including: Argentina, Australia, Austria, Chile, China, Hungary, Italy, New Zealand, Spain, South Africa and the USA.

Tasting notes and ratings

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