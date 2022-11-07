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Craggy Range: producer profile plus 12 wines to try

Now embarking on its third decade, Terry and Mary Peabody’s family estate spans New Zealand’s North and South Islands, and is renowned for its distinctive wines that encapsulate some of the country’s very best terroirs.
Cameron Douglas MS Cameron Douglas MS

The name Craggy Range will be a familiar one to many Decanter readers – after all, the estate has been producing acclaimed fine wines for more than 20 years. I remember attending a Craggy Range tasting back in 2005, where I was introduced to the prestige range. To use the Kiwi vernacular, I was ‘blown away’ at the quality. Frankly, I still am.

Craggy Range is steeped in the vision of Terry and Mary Peabody: the desire to find unique vineyard sites and make fine wines that echo where they came from. In the early 1990s that vision transformed and became their family legacy: estate wines created from untouched land, where a focus on quality could begin, quite literally, from the ground up.

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The search for such a piece of bare earth took several years, leading the Peabodys through France, the Americas and even their home base in Australia. But it was in New Zealand that they found what they were looking for.

A dozen Craggy Range wines worth seeking out

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