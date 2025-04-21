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Bordeaux 2024: Market conditions and pricing strategies

A small crop of uneven quality and unsettled economic forecasts do not bode well for a successful en primeur campaign. Let's assess the market conditions ahead of this year's releases and what pricing may look like.
Rupert Millar Rupert Millar

The poor 2024 vintage is not even a year old and risks being written-off before the first hopeful offer wings its electronic way to inboxes at some point in the coming week.

As a vintage it was… difficult. There was a lot of rain (as much as 50-70% above the 10 year average) and crop losses were considerable due to poor fruit set and then mildew and other disease pressure.

The final crop is the smallest since 1991.

Small doesn’t mean bad quality of course, sometimes quite the opposite. Nonetheless, early reports such as from our own Bordeaux editor, Georgie Hindle, suggest quality is uneven.

Worse, however, is that this vintage is sailing into conditions that commentators like to call ‘market headwinds’.

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