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Yamhill-Carlton: An oasis for Pinot Noir in the wilds of Oregon

With its unique mix of Wilakenzie and Jory soils, pioneering winemakers have been making fine Pinot Noirs from the Yamhill-Carlton AVA since 1974. North American Editor Clive Pursehouse digs into this unique Willamette Valley sub-appellation.
Clive Pursehouse Clive Pursehouse

The sub-appellation of Yamhill-Carlton is positioned due west of the much smaller Ribbon Ridge, and rather more famous Dundee Hills AVA.

Just like the Dundee Hills, which was carved out of the Oregon wilderness by David Letts in 1965, Yamhill-Carlton is another pioneering AVA, its potential recognised by Pat and Joe Campbell who established the first vineyards for their Elk Cove winery in 1974.

It was officially recognised as an AVA in 2004.

Known for their structure, the wines of Yamhill-Carlton bear the hallmark of dark fruits and spice, and their tannin makes them reliably age-worthy.

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Pinot Noir from Yamhill-Carlton:

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