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Bordeaux 2024: The campaign begins in earnest – and early

Château Pontet-Canet, Château Batailley and the JP Moueix stable have lit an early fuse on this year's en primeur campaign, announcing prices for their 2024 wines.
Rupert Millar Rupert Millar

Merchants and critics have barely returned from Bordeaux and prices for wines have already been made public.

Château Pontet-Canet, Château Batailley and the various Right Bank wines from JP Moueix have led an early charge to declare the price of their 2024 vintage wines.

There have been price cuts, but perhaps not ones as radical as many were hoping for.

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