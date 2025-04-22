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St-Joseph: Revisiting 2022 in bottle

Matt Walls takes another look at the hot and dry 2022 vintage in St-Joseph now that the wines are in bottle, and selects 35 of his favourites.
Matt Walls Matt Walls

When it comes to extreme vintages, I’m pretty circumspect. I was never a great fan of wines from 2003, which was an exceptionally hot and dry year.

But a recent tasting of 50 2022 St-Josephs painted a picture of a surprisingly strong vintage despite an even more severe growing season than 2003.

In 2003, winemakers didn’t know how to react to the extreme heat. But 2022 came after a succession of roasting years, during which winemakers honed their methods.

This time, they were ready.

Scroll down for notes and scores for 2022 St-Joseph in bottle

St-Joseph 2022: The wines to try

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