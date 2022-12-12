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(Re)Discovering Pinot Noir: 12 great bottles to try from around the world

Will the elegance and delicacy of Pinot Noir be the next victim of global warming? As alcohol levels rise and wines from classic regions get ever richer, Decanter’s Burgundy correspondent Charles Curtis MW looks at alternative sources for great Pinot Noir.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

Recent vintages in the Côte d’Or have produced spectacular wines. But how ‘Burgundian’ are they? The qualities people look for in great Burgundy – elegance, finesse, perfume – are more elusive than ever as wines from classic appellations become darker, richer, more tannic and more concentrated.

The July 2022 International Pinot Noir Celebration in Oregon’s Willamette Valley not only provided an informal platform for producers to collaborate on producing cool- climate Pinot Noir but showcased some thought- provoking examples from regions once considered too marginal to make great wine.

The time has come to open our perspectives and rediscover how delicious Pinot Noir can be, no matter what part of the world it is from.

Scroll down to see Charles Curtis MW’s selection of 12 Pinot Noirs to try from around the world

Wines to try: 12 Pinot Noirs from around the world

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