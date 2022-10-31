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Adam Lee: California’s Pinot Noir whisperer and 10 top wines

US West Coast Pinot Noir legend Adam Lee, creator of the popular Siduri brand, chats to Sara Schneider about his new project on California's Central Coast.
Sara Schneider Sara Schneider

The winemaker who became a West Coast Pinot Noir legend, crafting the variety up and down the coast for his Siduri brand, has launched a new chapter.

And it is California’s Central Coast – specifically, Monterey’s Santa Lucia Highlands – that gives him the character he covets for his Clarice Wine Company.

Lee spoke with Decanter about his evolution as a Pinot Noir maker, how consumer taste has matured, and why he chose the Santa Lucia Highlands to hang his hat.

Scroll down to see tasting notes and scores for 10 Adam Lee California Pinot Noirs

Adam Lee wines: 10 top wines tasted and rated

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