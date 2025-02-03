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Coteaux Champenois: Champagne’s next big thing or still a work in progress?

It's Champagne's true historical style, but, as growers increasingly attempt to resurrect the region's still wines Tom Hewson wonders if a clear vision for this renewed Coteaux Champenois has yet emerged.
Tom Hewson Tom Hewson

There are two Champagnes: Le Champagne, the sparkling wine, and La Champagne, the region.

Le Champagne is known the world over, but La Champagne, and indeed the strictly delimited vine-growing area called La Champagne Viticole, doesn’t just produce bubbles.

Any grapes grown in the Champagne vine-growing area can be used to produce still wine, too. These wines are labelled as Coteaux Champenois.

Scroll down to see Tom Hewson’s tasting notes and scores for Coteaux Champenois

Coteaux Champenois: Tasting notes and scores

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