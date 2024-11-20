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Roederer: A lifetime of rosé Champagne
Tom Hewson
November 20, 2024
New release: Cristal 2016
‘2016 reminds me of 2002,’ says Louis Roederer cellar master Jean-Baptiste Lécaillon, comparing the latest release to the ‘packed structure and concentration’ that characterised one of Champagne’s most lauded vintages of the last three decades.
In fact, 2016 was a rather more difficult growing season, with mildew and frost leading to low yields. But the end result is one Lécaillon believes will be, ‘one of the best vintages of the decade. It’s bright and beautiful – a largely underestimated vintage’.
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