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Louis Roederer: late-release vintage vertical

Anne Krebiehl MW tastes five late-release vintage Champagnes from Louis Roederer, all from magnum, discovering that this is a house still at the top of its game.
Anne Krebiehl MW Anne Krebiehl MW

Champagne Louis Roederer, one of the most forward-looking estates in Champagne, also learns from looking back.

The arrival of not one but five late-release vintage Champagnes from the 1990s redefines both heritage and vision, and reinforces the enduring style of the house’s vintage Champagnes.

Scroll down to see tasting notes and scores for five Louis Roederer late-release vintage Champagnes

Tasted and rated: Five Louis Roederer Late Release Vintage Champagnes

Prices quoted are for 75cl bottles.

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