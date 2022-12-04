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First taste: Champagne Ayala’s 2022 releases

Yohan Castaing tastes and rates the latest releases from Champagne Ayala: the Blanc de Blancs 2016 and No.14 Rosé 2014.
Yohan Castaing Yohan Castaing

Champagne Ayala is always a very good source of value in Champagne. As Bollinger’s sister company, it produces fresh, fruity Champagne, perfectly balanced and equally at home as an aperitif or on the table, and in a style that is both elegant and precise.

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Yohan Castaing rates Champagne Ayala’s 2022 releases:

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