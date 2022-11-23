{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer YjAwYjNjMzllZGQ1NWI2YzFmZWI3OTIyY2M1N2EwMmM2OWVkYjcyZTNlZDExNDlmN2YwNmMxZjEzZGFiZTVjYw","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

First Taste: Champagne Leclerc Briant Abyss Rosé 2018 and Le Clos des Trois Clochers 2016

Following the release of its innovative Abyss cuvée, plunged 60 metres deep in the Atlantic ocean and aged there for 18 months, the dynamic Champagne Leclerc Briant has released a new rosé version of this sea-aged wine, as well as a new vintage of its single-vineyard Le Clos des Trois Clochers. Yohan Castaing gives his verdict.
Yohan Castaing Yohan Castaing

Frédéric Zeimett, CEO of Leclerc Briant, and Hervé Jestin, cellar master, have made strenuous efforts to revitalise this boutique Champagne house, founded in 1872 and purchased in 2012 by an American couple, Denise Dupré and Mark Nunnelly.

Zeimett, a former supply director at Moët & Chandon, has a clear vision of the future of the house (he launched a new cuvée from a single vineyard, Château d’Avize, earlier this year). Jestin, former cellar master at Champagne Duval-Leroy, is probably one of the best winemakers in the region and the biggest biodynamics enthusiast in Champagne.

Scroll down for notes on the latest Leclerc Briant Champagnes: Abyss Rosé 2018 and Le Clos des Trois Clochers 2016

Yohan Castaing rates and reviews the latest Leclerc Briant Champagnes:

Related content

Leclerc Briant: the biodynamic house every Champagne lover should know

Underwater wine ageing: Why are wineries doing it?

First taste: Dom Ruinart 2010

Latest Wine News