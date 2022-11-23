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First Taste: Champagne Leclerc Briant Abyss Rosé 2018 and Le Clos des Trois Clochers 2016
Yohan Castaing
November 23, 2022
Frédéric Zeimett, CEO of Leclerc Briant, and Hervé Jestin, cellar master, have made strenuous efforts to revitalise this boutique
house, founded in 1872 and purchased in 2012 by an American couple, Denise Dupré and Mark Nunnelly. Champagne
Zeimett, a former supply director at
, has a clear vision of the future of the house (he launched a new cuvée from a single vineyard, Moët & Chandon , earlier this year). Jestin, former cellar master at Champagne Duval-Leroy, is probably one of the best winemakers in the region and the biggest Château d’Avize enthusiast in Champagne. biodynamics
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Yohan Castaing rates and reviews the latest Leclerc Briant Champagnes:
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