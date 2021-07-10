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First taste: Moët & Chandon 2013 releases

Simon Field MW tastes Moët & Chandon’s Grand Vintage and Grand Vintage Rosé 2013, after chef de cave Benoît Gouez reflects on an unusually late vintage
Amy Wislocki Amy Wislocki

There is a clear upward trend in annual average temperature in the Champagne region, pronounced Benoît Gouez, chef de cave at Moët & Chandon, as he introduced the new releases from 2013.

Between 1960 and 2020, the average annual temperature in the region has increased from 10˚C to 11.5˚C. Growing conditions in 2013 were tricky, but the end result was a good vintage, if not one of the greats.

See Simon Field MW’s Moët & Chandon Grand Vintage 2013 tasting notes and scores

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