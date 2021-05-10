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First taste: Louis Roederer Cristal 2013

The new vintage of Roederer's prestige cuvée, Cristal 2013, tasted and rated by Simon Field MW.
Simon Field MW Simon Field MW

Jean-Baptiste Lecaillon took the reins as chef de cave at Louis Roederer in 1999, and has spent the last 22 years building his reputation as the finest craftsman in Champagne.

He is excited about the 2013 vintage release – very excited – describing it as ‘2008 + +’, exciting indeed for those of us who felt that the 2008 was flirting perilously close to perfection. 

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