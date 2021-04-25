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First taste: Perrier-Joüet, Belle Epoque 2013
Yohan Castaing
April 25, 2021
An important chapter in the history of the
ended in November 2020, and a new exciting chapter began. Perrier-Jouët Champagne house
After 37 years of service for the house so well-known for its stylish art deco label, cellar master Hervé Deschamps retired, thus opening the door for
to become only the eighth cellar master since the creation of the house in 1811. Séverine Frerson
Frerson had joined the team at Perrier-Jouët in October 2018, so was able to work alongside Deschamps for two years before her promotion.
Scroll down for Yohan Castaing’s Belle Epoque 2013 tasting note and score
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