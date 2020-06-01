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Perrier Jouët: Producer profile

Simon Field MW meets Perrier Jouët's departing chef de caves Hervé Deschamps to explore the famous Epernay Champagne house...
Simon Field MW Simon Field MW

Hervé Deschamps smiles a lot. He has, to be fair, rather a lot to smile about, having worked for the last 36 years at Perrier Jouët as its chef de caves. The smile slips a little only at the prospect of retirement – quite understandably, given the reputation of the range and the unrivalled beauty of the Maison Belle Epoque, its address, appropriately enough, right in the middle of Epernay’s imperious Avenue de Champagne.

Simon Field MW’s Perrier Jouët selection:

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