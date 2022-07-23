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First taste: Dom Ruinart 2010

Marking a turning point for Dom Ruinart, 2010 is the first vintage to have been aged under cork. Yohan Castaing tastes the newest release.
Yohan Castaing Yohan Castaing

‘In 2010, nothing, or almost nothing, indicated that this could be a great vintage for our Dom Ruinart.’

This is the frank assessment from Frédéric Panaiotis, Ruinart’s chef de cave since 2007, as we begin our online tasting of Dom Ruinart 2010.

It was a challenging year, described by Panaiotis as: ‘A very cold winter, a very dry spring and early summer, a rainy August followed by an outbreak of rot in the autumn, which is why we were unable to make any red wines that year and why there will be no Dom Ruinart rosé in 2010.’

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Yohan Castaing’s tasting note and score for Dom Ruinart 2010

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