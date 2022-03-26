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First taste: Henriot L’Inattendue 2016

Yohan Castaing tastes a surprising new terroir-focussed cuvée from Champagne Henriot made from a single-vineyard plot in Avize.
Yohan Castaing Yohan Castaing

Champagne Henriot, founded in 1808 by Apolline Henriot, is not only one of the few remaining family-owned independent Champagne houses, it is also one of the most venerable. 

Now part of Maisons & Domaines Henriot – headed by eighth-generation Gilles de Larouzière – it is steeped in Champagne’s tradition of blending.

Originally using grapes from Apolline’s Montagne de Reims vineyards located near the villages of Mailly, Verzy and Verzenay, the house expanded its production by incorporating grapes from other sites around the region, as well as using its reserve wines from past vintages.

Scroll down for Yohan Castaing’s Henriot L’Inattendue 2016 tasting note and score

A new direction

Tradition is still at the core of Henriot, so it is newsworthy when such a revered house creates a new cuvée that breaks the codes which normally defines its approach.

See Yohan’s tasting note and score for Henriot L’Inattendue 2016

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