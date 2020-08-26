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Leclerc Briant: the biodynamic house every Champagne lover should know

Yohan Castaing tastes wines from this pioneering estate...
Yohan Castaing Yohan Castaing

The Leclerc Briant Champagne house was reborn in 2012, rising like a phoenix from the ashes. Its origins date back to 1872, when Lucien Leclerc, from a family of grape growers, created a domaine in the village of Cumières, not far from Aÿ. This formed the basis of the family enterprise before its move to Epernay in 1955, where Bertrand Leclerc and his wife, Jacqueline Briant, transformed it into an officially recognised Champagne house.

Tasting Leclerc Briant

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