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PREMIUM

Champagne Bollinger: producer profile

Charles Curtis MW introduces one of the region’s most famous names, looking back at its history and creation of special cuvées as well as tasting 15 Bollinger Champagnes.
Charles Curtis MW

It appears to be a sleepy port on the Marne river, yet the village of Aÿ and the chalky slopes above it harbour one of the region’s giants – Champagne Bollinger. 

As this independent, family-owned firm approaches the bicentennial of its founding, Bollinger and its holding company Société Jacques Bollinger are taking on global importance.

Scroll down for tasting notes and scores of 15 Bollinger Champagnes

Champagne Bollinger: current and previous releases tasted & rated

Champagnes are listed by cuvée, in descending vintage order

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