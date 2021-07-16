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PREMIUM

Bollinger Vieilles Vignes Françaises: a rare prestige cuvée

Is this the best blanc de noirs in the world? The cult following of this sought-after Champagne certainly seems to think so. Charles Curtis MW introduces a vertical tasting of six past vintages, plus the upcoming 2008 release.
Charles Curtis MW

‘Bollinger’s Vieilles Vignes Françaises remains one of the original cult Champagnes,’ according to John Kapon, chairman of New York-based wine auction specialist and retailer Acker.

‘Blanc de noirs are rare in general,’ he explains, ‘and this is without question the best of them all. The microscopic production has Champagne collectors fighting over bottles when they appear.’

Scroll down for tasting notes of 7 vintages of Bollinger Vieilles Vignes Françaises, including one that scores 100 points

Ungrafted vines

The secret to this rarity – and desirability – lies in the unique way the wine is produced.

Bollinger Vieilles Vignes Françaises: a vertical tasting

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