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First taste: Gosset Celebris Blanc de Blancs 2012
Yohan Castaing
November 13, 2022
‘I always like to remind people that Gosset is above all a wine producer and not just a classic
house.’ Champagne
This is how Odilon de Varine begins his presentation of Maison Gosset, where he is both cellar master and deputy managing director. Indeed, as de Varine explains, at this historic house founded in 1584 attention is keenly focused on producing outstanding base wines using such vinification techniques as ‘
in vats during vinification, a deliberate choice to avoid pumping over to maintain vivacity, while also favouring a long élevage or malolactic fermentation that will enable the Champagnes to acquire more depth and power.’ maturation process on lees
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