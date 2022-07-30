First Taste: Charles Heidsieck’s Champagne Charlie

In 1851, 29-year-old Charles-Camille Heidsieck (1822-1893), a member of the highly respected family already known for its Champagne production, decided to create a Champagne house bearing his own name.
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Champagne’s big break in the USA
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