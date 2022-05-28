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Krug Grande Cuvée: new 170th edition and vertical tasting

Tim Hall attends a vertical tasting of Krug Grande Cuvée for the launch of the Champagne house's 170th edition, discovering a 'triumph of blending'.
Tim Hall

Champagne Krug will release the 170th edition of its flagship Grande Cuvée, as well as the 26th edition of Krug Rosé, at the end of May 2022.

To celebrate the launch, the high end house organised a preview tasting in London for the UK wine trade and press.

To put the new cuvée in context, five previous editions of Grande Cuvée were also shown at the tasting – 169th, 166th, 164th, 163rd, 160th – as well as three editions of Krug Rosé: 26th, 25th and 20th.

Scroll down for notes and scores for the new Krug Grande Cuvée 170th edition

See Tim Hall’s notes and scores for the new Grande Cuvée 170th edition:

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