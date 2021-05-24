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First taste: Krug new releases

Yohan Castaing tastes new and upcoming releases from the prestige Champagne house.
Yohan Castaing Yohan Castaing

Maison Krug has pulled out all the stops to draw special attention to its latest Champagne releases.

In addition to the 169th Edition of its always masterful Grande Cuvée, and the Vintage 2008, this famous house based in Reims is also offering a box set containing both the 164th Edition (10 years after the initial release of this Grande Cuvée, which has 2008 as its cornerstone) and the 159th Edition, based on the 2003 vintage.

It also unveiled plans for a new winery in Ambonnay.

Scroll down for Yohan Castaing’s tasting notes and scores for four Krug new releases

See Yohan Castaing’s tasting notes and scores for four Krug new releases

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