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First Taste: Laurent-Perrier launches new cuvée Héritage

Laurent-Perrier has taken the rare step of adding a new cuvée to its lineup; a little sister to its prestige cuvée Grand Siècle, named Héritage. Tom Hewson tastes and rates the new wine.
Tom Hewson Tom Hewson

Héritage is a multi-vintage blend of reserve wines enticingly priced at a similar level (£75 per bottle in the UK) to the vintage bottling.

At a time when the Champagne market is cooling off, does Héritage represent a smart buy for those looking for a dash of prestige complexity without the price tag?

Scroll down for tasting notes and scores for the new Laurent-Perrier Héritage

The new Laurent-Perrier Héritage

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