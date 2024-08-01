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Welcome to the dark side: Champagne’s Rosé de Saignée

Although a style seen less frequently on shop shelves, Champagne's darker-coloured rosés are worth seeking out and have a firm place at the dinner table, argues Tom Hewson, offering unique expressions of Pinot Noir and Meunier.
Tom Hewson Tom Hewson

‘I want the explosion of the year! I want the madness of the year!’

This is what Jean-Baptiste Geoffroy, winemaker at Champagne Geoffroy, says to me on a sunny morning in Aÿ as he pours a wine that, to many casual Champagne drinkers, might ring a few alarm bells.

It’s a deep pomegranate pink, almost red, the foam itself gently tinged with colour as it rises up the sides of the glass.

Explosion is the word, too; just standing over the glass is enough to get a hit of Pinot Noir’s joyous side from the sunny 2018 vintage: cherries, oranges and tropical fruits race their way out of the glass.

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Eight rosé de saignée Champagnes to try:

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