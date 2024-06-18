{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer OTQ5OGYzM2YxNDdiZjg3OWJkNDFlYzY5ZDc4NGI3YzcyY2QxNWQzNDVhMGRlYzM1ZDNlMGNhZTgxODljYzIzNA","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Independent Champagne: Top trends & key names to know in 2024

The Printemps de Champagne tasting provides an excellent glimpse into the world of independent growers, trends and vintages to watch and up-coming names to know. Tom Hewson gets the lowdown from this year's event.
Tom Hewson Tom Hewson

Blue strobe lighting bounces off a blood-red Gibson guitar as a swish of shoulder-length silver hair motions towards the drum kit. The bassist, clad head-to-toe in black, stands wide-stanced, a low-slung bass hanging above steam-punk work boots. The crowd is cheering. Somewhere near the back, there’s a ‘pop’.

On stage is the Bulles Bio band – a group of organic Champagne producers, playing two sets of classic rock at Le Cirque in Reims. It’s the evening after a day of tasting at Le Printemps des Champagnes 2024, the four-day trade-only bonanza focused on independent and grower Champagne in Reims. The silver-haired guitarist? Pascal Doquet of the eponymous Côte des Blancs domaine, having swapped the day’s spittoons and samples for six strings.

Credit: Romuald Ducros, La Production Rémoise / Association des Champagne Biologiques

Related articles

Ageing Grower Champagne: The peaks and pitfalls

Brothers in arms: Champagne Pierre Paillard

Regional profile: Champagne’s Marne Valley

Latest Wine News